2019-05-30T17:14:09+03:00
Общество

Кристина Орбакайте выступит в Ижевске в день города

Концерт пройдет на набережной
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: gutserievmedia.ruФото: gutserievmedia.ru
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В день города Ижевска и День России, 12 июня, на набережной города выступит эстрадная певица, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Об этом журналистам сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов 30 мая на рабочем совещании по подготовке и проведению Дней города и Дня России.

Концерт начнется в 20:45, а завершится в 22:00 праздничным салютом. Напомним, что в прошлом году 12 июня перед жителями и гостями столицы выступал российский певец Стас Пьеха. Отметим, что как и в прошлом году, День города в Ижевске будут отмечать три дня: 10 июня состоится День двора, 11 июня – День района и 12 июня – День города и День России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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