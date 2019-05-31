Мужчину из Удмуртии, который задолжал налогов на 3 млн рублей, будут судить
В Удмуртии мужчина умышленно отклонялся от уплаты налогов. Долг набежал более трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- С января 2017 по июль 2018 года 62-летний мужчина умышленно не платил налоги, путем реализации находящегося ранее у него в собственности недвижимости, - сообщает ведомство.
В ходе расследования уголовного дела подозреваемый погасил задолженность. На следствии полностью признал свою вину.
Следователь ходатайствует перед судом о назначении судебного штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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