2019-05-31T10:38:08+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии, который задолжал налогов на 3 млн рублей, будут судить

На следствии он полностью признал вину
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии мужчина умышленно отклонялся от уплаты налогов. Долг набежал более трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- С января 2017 по июль 2018 года 62-летний мужчина умышленно не платил налоги, путем реализации находящегося ранее у него в собственности недвижимости, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый погасил задолженность. На следствии полностью признал свою вину.

Следователь ходатайствует перед судом о назначении судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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