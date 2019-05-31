Лось решил посетить больницу в Ижевске
В Ижевске на территории кардиологии на улице Ленина бегал лось. Об этом сообщила на радио «Адам» слушательница Татьяна.
- В 05:00 утра лось забежал на территорию кардиологии, поймать службам его не удалось – он успел убежать в сторону Карлутки, - написала Татьяна.
Что теперь с лосем, пока не известно.
Напомним, в 2013 году город «облюбовали» лоси. Традиционный гон «выгнал» их из леса на городские улицы – то и дело в соцсетях появлялись фото с животными, гуляющими по Автозаводу. Дошло до того, что в «Твиттере» появился поддельный аккаунт, который, по легенде, вел один из этих лосей. До сих пор неизвестно, кто именно решил подшутить и создал аккаунт. Но читать его посты было весело – чего стоит его признание: «Ищу свою любовь и автомобиль» (продолжение).
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В Ижевске на территории больницы бегал лось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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