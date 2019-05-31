2019-05-31T14:08:47+03:00
Общество

«Дали жару»: Медведева и Туктамышева изобразили сексуальный танец

Спортсменки сейчас находятся на шоу в Японии
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: ИнстаграмФото: Инстаграм
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Жару добавили две российские фигуристки в социальных сетях. Евгения Медведева и уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева в обнимку изобразили сексуальный танец. Нет, не пошло. Да, красиво.

- Вот так леди разминаются, - подписала видео Евгения Медведева.

Горячие танцы оценили и фанаты фигуристок.

- Я думала, что меня сложно поразить, но когда две любимые фигуристки танцуют так классно, - написала tsymberman

- Вы красотки, так держать! Обстоятельства приходят и уходят, а человеческий фактор остаётся навсегда. Удачи вам, милые девочки и шикарные спортсменки, - пожелал пользователь с ником gvkursk.

- Ваш «разогрев» плавит лёд и наши экраны, - прокомментировал пользователь eukka.v.

Кстати, девушки сейчас находятся на шоу в Японии. Там же выступает уроженка Ижевска Алина Загитова. И спортсменки успели почувствовать на себе мощь островного государства.

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How ladies are warming up @liza_tuktik #fantasyonice2019
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ИСТОЧНИК KP.RU

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