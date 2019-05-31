Нижегородские депутаты предложили дать звание «Город военно-трудовой славы» Ижевску

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-31T16:01:28+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области решили внести в Государственную Думу проект федерального закона, который будет касаться почетного звания России «Город военно-трудовой славы».

Как сообщает пресс-служба собрания, это делается для того, чтобы увековечить память о том вкладе, который сделали города, обеспечивающие оружием фронт во время Великой Отечественной войны. Напомним, что сейчас есть звания «Город-герой» и «Город воинской славы».

Претендентами на звания являются Нижний Новгород, Астрахань, Тамбов, Рязань и Ижевск. За годы войны Удмуртия приняла и разместила более 50 промышленных предприятий, ижевские заводы дали фронту свыше 11 миллионов единиц стрелкового оружия, народными силами была построена железная дорога «Ижевск - Балезино». С первых военных дней республика стала одной из госпитальных баз глубокого тыла.

Решение о принятии проекта уже примут депутаты Государственной Думы России.

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ИСТОЧНИК KP.RU