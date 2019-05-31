1 июня в Ижевске запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-31T16:33:03+03:00

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В субботу, 1 июня, в Удмуртии будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня защиты детей. Как напомнили в пресс-службе МВД по республике, запрет распространяется на все торговые точки, где можно приобрести горячительное в розницу. Исключения – рестораны, бары и кафе.

- В отделах полиции будут созданы мобильные группы по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, - уточнили в пресс-службе. Кстати, аналогичный запрет действовал 25 мая, когда отмечали Последний звонок. И не все предприниматели прислушались к закону – выявили 27 фактов незаконной продажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU