2019-05-31T16:28:54+03:00
Общество

Дети Удмуртии чаще остальных по несколько раз сбегают из дома

Такие данные приводят следователи
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Удмуртия оказалась в числе регионов, где чаще остальных встречаются случаи повторного побега детей из дома. Такие данные приводит руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева в интервью ТАСС.

- Самый большой процент повторных уходов - в Республике Марий Эл, Удмуртии, Красноярском крае, Архангельской, Кировской, Свердловской и Курганской областях, - сообщается в материале.

Напомним, что в январе 2018 года практически каждую неделю появлялись сообщения, что пропал ребенок в Удмуртии. Чаще это были подростки от 15 до 17 лет. Что это было: опасная тенденция или случайность? «Комсомолка» узнала, зачем дети сбегают из дома и в чем ошибка родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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