Дети Удмуртии чаще остальных по несколько раз сбегают из дома

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-31T16:28:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Удмуртия оказалась в числе регионов, где чаще остальных встречаются случаи повторного побега детей из дома. Такие данные приводит руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева в интервью ТАСС.

- Самый большой процент повторных уходов - в Республике Марий Эл, Удмуртии, Красноярском крае, Архангельской, Кировской, Свердловской и Курганской областях, - сообщается в материале.

Напомним, что в январе 2018 года практически каждую неделю появлялись сообщения, что пропал ребенок в Удмуртии. Чаще это были подростки от 15 до 17 лет. Что это было: опасная тенденция или случайность? «Комсомолка» узнала, зачем дети сбегают из дома и в чем ошибка родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Пропавшие без вести. В Удмуртии уже несколько лет не могут найти пятерых детей. Мы вспоминаем их истории с надеждой, что кто-то сможет помочь (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Расскажи, что такое банк и получи абонемент в KIDO-парк!

- Выбери лучшего экомена Ижевска!

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU