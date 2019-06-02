Евгений Плющенко назвал ижевчанку Алину Загитову Королевой льда
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко разместил в Instagram фото с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и подписал: «С Королевой льда Алиной».
Так он ответил на фото, которое юная фигуристка разместила ранее. На нем запечатлены сама Алина Загитова, Евгений Плющенко и двукратный чемпион Олимпиады Юдзуру Ханю. «С королями фигурного катания», - подписала Алина.
Фото: Instagram Алины Загитовой
Все фотографии сделаны в перерывах «Fantasy On Ice» – масштабного тура по городам Японии, где сейчас выступают фигуристы. Тур продлится до 16 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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