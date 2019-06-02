2019-06-02T13:42:56+03:00
Спорт

Евгений Плющенко назвал ижевчанку Алину Загитову Королевой льда

Двукратный олимпийский чемпион разместил фото с подписью в Instagram
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Instagram Евгения ПлющенкоФото: Instagram Евгения Плющенко
Изменить размер текста:

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко разместил в Instagram фото с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и подписал: «С Королевой льда Алиной».

Так он ответил на фото, которое юная фигуристка разместила ранее. На нем запечатлены сама Алина Загитова, Евгений Плющенко и двукратный чемпион Олимпиады Юдзуру Ханю. «С королями фигурного катания», - подписала Алина.

Фото: Instagram Алины Загитовой

Фото: Instagram Алины Загитовой

Все фотографии сделаны в перерывах «Fantasy On Ice» – масштабного тура по городам Японии, где сейчас выступают фигуристы. Тур продлится до 16 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во время выступления Алины Загитовой в Японии произошло землетрясение (Подробнее)

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова посетила памятник Хатико в Японии (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии 3 июня
В Ижевске во время футбольного матча подрались болельщики
Ижевские школьники представят Удмуртию на Всероссийском турнире «Белая ладья»
В Удмуртии День защиты детей отпраздновало около 20 тыс. человек
Бывшие сотрудницы радиозавода в Удмуртии осуждены за получение подкупа
В Ижевске проверят систему оповещения
В Ижевске на улице Вадима Сивкова снова загорелся автомобиль
Акция «Детская улица здоровья» впервые прошла в Ижевске
Сухостой убирают в Ижевске
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который склонял подростков к употреблению наркотиков
Мужчину в Удмуртии задержали за незаконную ловлю рыбы
Летом в Ижевске трижды скосят траву
Разрисованные коровы украсили Ижевск
Два человека погибли в ДТП в Удмуртии
Дорожную разметку начали наносить в Ижевске
Грозы ожидаются в Ижевске в день защиты детей
Улицы Майскую и Фронтовую ремонтируют в Ижевске