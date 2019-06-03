2019-06-03T07:08:43+03:00
Общество

На улице Фронтовой в Ижевске дорожники приступили к ремонту

Работы проводятся в рамках федеральной программы БКАД
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: /vk.com/public145915904Фото: /vk.com/public145915904
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В Ижевске на улице Фронтовой начались ремонтные работы. Об этом сообщается в группе ДП «Ижевское».

- На данный момент демонтируют изношенный слой асфальта и меняют бордюрные камни. По проекту будет ямочный ремонт, укладка выравнивающего слоя асфальта, подъем колодцев, установка бордюрных камней и устройство верхнего слоя дорожного покрытия, - сообщается в группе.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать места ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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