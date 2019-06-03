На улице Фронтовой в Ижевске дорожники приступили к ремонту
В Ижевске на улице Фронтовой начались ремонтные работы. Об этом сообщается в группе ДП «Ижевское».
- На данный момент демонтируют изношенный слой асфальта и меняют бордюрные камни. По проекту будет ямочный ремонт, укладка выравнивающего слоя асфальта, подъем колодцев, установка бордюрных камней и устройство верхнего слоя дорожного покрытия, - сообщается в группе.
Работы ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать места ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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