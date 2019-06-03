На улице Фронтовой в Ижевске дорожники приступили к ремонту

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-03T07:08:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на улице Фронтовой начались ремонтные работы. Об этом сообщается в группе ДП «Ижевское».

- На данный момент демонтируют изношенный слой асфальта и меняют бордюрные камни. По проекту будет ямочный ремонт, укладка выравнивающего слоя асфальта, подъем колодцев, установка бордюрных камней и устройство верхнего слоя дорожного покрытия, - сообщается в группе.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать места ремонта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Как идет ремонт дворов в Ижевске?

- На улице Строителей начался ремонт. Что планируют сделать дорожники.

ИСТОЧНИК KP.RU