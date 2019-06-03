2019-06-03T08:49:53+03:00
Происшествия

У сотрудника УФСИН России по Удмуртии обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества

Приговор в отношении обвиняемого вступил в законную силу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФСБ по УдмуртииФото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии
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В Удмуртии бывший сотрудник УФСИН России по республике обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

- Сотрудники управления выявили причастность обвиняемого к незаконному изготовлению и хранению огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, - сообщает ведомство.

В результате обыска в квартире задержанного было обнаружено 15 единиц огнестрельного оружия, 27 его основных частей, самодельное взрывное устройство, порох в контейнерах массой около семи кг, патроны различных калибров – 4113 штук.

Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Также было установлено, что обвиняемый приобретал и хранил оружие в целях, не связанных с экстремистской и террористической деятельностью.

На данный момент сотрудник уволен из управления ФСБ России по республике. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 105 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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