У сотрудника УФСИН России по Удмуртии обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества
В Удмуртии бывший сотрудник УФСИН России по республике обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
- Сотрудники управления выявили причастность обвиняемого к незаконному изготовлению и хранению огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, - сообщает ведомство.
В результате обыска в квартире задержанного было обнаружено 15 единиц огнестрельного оружия, 27 его основных частей, самодельное взрывное устройство, порох в контейнерах массой около семи кг, патроны различных калибров – 4113 штук.
Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии
Также было установлено, что обвиняемый приобретал и хранил оружие в целях, не связанных с экстремистской и террористической деятельностью.
На данный момент сотрудник уволен из управления ФСБ России по республике. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 105 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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