2019-06-03T09:48:38+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии напал на 10-летнего мальчика

Ранее мужчина был судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sputnik.byФото: sputnik.by
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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который напал на 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- В марте 2019 года в парке Космонавтов мужчина напал на 10-летнего мальчика. Он брызнул в глаза ребенка перцовым газом из баллончика и потребовал телефон, - сообщает ведомство.

Забрав телефон, мужчина скрылся. Оказалось, мужчина ранее совершал уже такие кражи и отбывал за них наказание в тюрьме.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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