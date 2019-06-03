Житель Удмуртии напал на 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-03T09:48:38+03:00

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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который напал на 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- В марте 2019 года в парке Космонавтов мужчина напал на 10-летнего мальчика. Он брызнул в глаза ребенка перцовым газом из баллончика и потребовал телефон, - сообщает ведомство.

Забрав телефон, мужчина скрылся. Оказалось, мужчина ранее совершал уже такие кражи и отбывал за них наказание в тюрьме.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU