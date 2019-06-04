Мошенница из Ижевска обманула 89 человек
В Ижевске телефонная мошенница обманула 89 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Ранее судимая женщина с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года методом случайного набора звонила незнакомым людям и представлялась сотрудником службы безопасности банка. При разговоре она сообщала, что со счета потерпевшего неизвестные пытаются оплатить интернет покупки и предлагала им сообщить реквизиты банковской карты и пароли, - сообщает ведомство.
Получав всю информацию, она переводила деньги на свой счет. В результате пострадало 89 человек, общая сумма ущерба составила 770 тысяч рублей.
Женщина в полном объеме признала вину и извинилась перед потерпевшими. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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