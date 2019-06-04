В Удмуртии ребенок, которого оставили без присмотра, выпал из окна

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-04T09:03:21+03:00

Он навалился на москитную сетку

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту причинения годовалому ребенку тяжкого вреда здоровью при падении из окна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 29 мая около 20:30 годовалый малыш остался в комнате без присмотра родителей. Он забрался на подоконник и, навалившись на москитную сетку, выпал со второго этажа, - сообщает ведомство.

На данный момент ребенок находится в больнице. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники пострадавшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственное управление обращается к гражданам. С наступлением теплого времени года в Удмуртии ежегодно регистрируются случаи, связанные с падением малолетних детей из окон, оборудованных москитной сеткой. Взрослые, будьте внимательны, не оставляйте детей без присмотра!

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ИСТОЧНИК KP.RU