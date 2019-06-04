2019-06-04T09:03:21+03:00
Происшествия

В Удмуртии ребенок, которого оставили без присмотра, выпал из окна

Он навалился на москитную сетку
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту причинения годовалому ребенку тяжкого вреда здоровью при падении из окна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 29 мая около 20:30 годовалый малыш остался в комнате без присмотра родителей. Он забрался на подоконник и, навалившись на москитную сетку, выпал со второго этажа, - сообщает ведомство.

На данный момент ребенок находится в больнице. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники пострадавшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственное управление обращается к гражданам. С наступлением теплого времени года в Удмуртии ежегодно регистрируются случаи, связанные с падением малолетних детей из окон, оборудованных москитной сеткой. Взрослые, будьте внимательны, не оставляйте детей без присмотра!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Два малыша выпали из окон в Воткинске.

- Стали известны подробности трагедии, которая произошла на улице Берша в Ижевске. Там 4-летний мальчик выпал с балкона 9 этажа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ох уж этот ветер! Собрали для вас фотографии последствий сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенница из Ижевска обманула 89 человек
Ветер в Ижевске навел свои порядки
В Ижевске на трамвайные пути упало дерево
В День защиты детей полиция зафиксировала в Удмуртии продажу спиртного
Противопожарный режим в лесах Удмуртии будет действовать все лето
Более 9,5 тысяч воспитанников выпустилось из ижевских детских садов
В Ижевске задержали двух школьников за серию краж
Очевидцы: В больнице Ижевска дедушку привязали к кровати
В торговом центре Ижевска незаконно жил иностранец
Как животные в зоопарке Ижевска переживают жару
Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Воткинске
В Удмуртии БМВ врезался в ВАЗ: погибли два человека
В Ижевске пройдет чемпионат мира по памп-треку Red Bull Pump Track
Расписание бесплатных спортивных занятий в Ижевске
В Удмуртии ищут родных женщины, которая погибла под поездом
Реакция иностранцев на выступление бабушек из Бураново на «Евровидение»
До середины сентября в Ижевске появятся остановки с видеокамерами и wifi
Первая неделя июня в Ижевске будет теплой и немного дождливой
Мошенники из Удмуртии пытались похитить у пенсионерки 200 тысяч рублей
Ижевчане спасли упавшего стрижа
Житель Удмуртии напал на 10-летнего мальчика
Школьники из Удмуртии сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад
У сотрудника УФСИН России по Удмуртии обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества
В каких домах в Ижевске отключат горячую воду?
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева между шоу в Японии играют в футбол