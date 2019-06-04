Продавать алкоголь в воскресенье могут запретить в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-04T11:46:18+03:00

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В Удмуртии могут запретить продавать алкоголь в воскресенье. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на уполномоченного при главе республики по правам ребенка Ольгу Авдееву.

- Мы этой инициативой поделились с главой Удмуртии. Мы надеемся, что получим поддержку. Очень бы хотелось, чтобы этот единственный день, проведенный вместе с семьей, был трезвый. Употребление алкоголя у нас не падает. Большая алкоголизация в том числе и детского населения, - сообщила Ольга Авдеева.

При этом «Совет отцов» проводит уроки трезвости в школах и на родительских собраниях, тем самым они члены совета считают можно снизить количество преступлений в состоянии опьянения.

Если Александр Бречалов поддержит инициативу, то ее отправят в Госсовет республики и только после его принятия инициатива начнет действовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU