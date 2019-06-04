С 8 июня в Ижевске начнут ходить теплоходы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-04T12:37:42+03:00

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С 8 июня в Ижевске начинается сезон навигации теплоходов. Торжественное открытие пройдет 11.00 на центральной пристани. Для детей будут аниматоры, а для взрослых вечером будет дискотека на палубе теплохода «Москва-181».

Маршрут останется прежним: Пристань Ижевск – Причал Воскресенского – Соловьевские Дачи – Воложка и обратно.

С этого года прогулка на теплоходе будет сочетаться с изучением города. С начала сезона введут экскурсионные маршруты. Как рассказал директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин, еще сделают дискотеки, концерты, лекции и пресс-конференции на палубе.

Предварительное расписание движения:

Будни – отправление от пристани «Ижевск»: 11:00, 14:00 и 16:00.

Выходные – 11:00, 13:00, 15:00 и 18:00.

Напомним, что старт навигационного сезона, а равно как и открытие лодочной станции на набережной Ижевска, пришлось перенести.

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ИСТОЧНИК KP.RU