СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-04T10:49:11+03:00

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Удмуртия вошла в список регионов с высоким уровнем заболеваемости ожирением. Соответствующий доклад опубликован на сайте Роспотребнадзора 3 июня.

Отмечается, что с 2013 года растет количество заболевших ожирением подростков. Так, число девушек и молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет с диагнозом «ожирение» увеличилось в 1,3 раза. А количество детей от 0 до 14 лет с аналогичным диагнозом сократилось на 2%.

Также в список попали Ненецкий автономный округ, Новгородская, Калининградская и Вологодская области, город Санкт-Петербург, Алтайский край, республики Хакасия и Алтай, Омская область, Республика Бурятия, Новосибирская область, Красноярский край, Томская, Кемеровская и Иркутская области, Забайкальский край, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Краснодарский край, Пензенская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Кировская области, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Тульская, Смоленская, Орловская, Курская и Воронежская области, Республика Ингушетия.

– Избыточный вес в детстве и юношестве ассоциируется не только с возрастанием риска ожирения и неинфекционных заболеваний во взрослом возрасте, но и с рядом непосредственных проблем со здоровьем, например, гипертонией и резистентностью к инсулину, - сообщается в докладе.

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ИСТОЧНИК KP.RU