2019-06-04T16:41:20+03:00
Общество

Председатель правительства Удмуртии прокомментировал строительство комплекса по обращению с опасными отходами

Его проектирование начнется уже в 2019 году
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал строительство комплекса по обращению с отходами I и II классов опасности в Камбарке. Он рассказал, что проект рассматривается в точном соответствии и неукоснительном соблюдении всех экологических норм.

- Поэтому за реализацию этого проекта взялась госкорпорация «Росатом». Мы знаем точно, что у нас будут новые рабочие места - более 200 будет создано. Что касается инфраструктуры, то это будет решаться при проектировании, которое начнется в 2019 году. Ещё раз подчеркну, абсолютно все экологические требования в соответствии со всеми нормативными документами, - сообщил Ярослав Семенов.

Напомним, что такой комплекс должен появиться к 2023 году. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Правительства России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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