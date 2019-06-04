В Ижевске установят около 200 мусорных урн

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-04T16:46:38+03:00

Новенькие урны уже появились на Пушкинской и Советской

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Установку новых урн начали на улицах Ижевска. Как рассказал журналистам главный инженер службы благоустройств и дорожного хозяйства администрации столицы Удмуртии Фирдаус Харисов, приоритет отдали центральному квадрату города.

- В первую очередь были установлены урны на улице Пушкинской – это 60 штук, на улице Советской – порядка 23 единиц, - сообщил Фирдаус Харисов.

В планах на ближайшее будущее – установить в Октябрьском районе 66 урн, в Устиновском районе – 23 урны, в Ленинском районе – 60 урн, в Первомайском районе – тоже ориентировочно 60 урн. Стоимость одного изделия – около 5 тыс. рублей.

Следует отметить, что установка урн – это плановая работа, так как часть из них приходит в негодность: они деформируются, сжигаются или ломаются. Те из них, которые еще можно привести в надлежащий вид, демонтируют и отправляют в ремонт и на покраску, чтобы установить их заново. Так, старые урны в хорошем состоянии, стоявшие на ул. Советской и Пушкинской, аккуратно демонтировали, чтобы ими продолжили пользоваться уже на периферии.

- На сегодняшний день планируется поменять от 250 до 300 урн, в зависимости от эксплуатационных характеристик, - отметил Фирдаус Харисов.

Место установки урн определяется двумя способами.

- Служба технического надзора выезжает, обследует дороги, мониторит, определяет, которая урна пришла в негодность, составляется акт и происходит замена. Это во-первых. В-вторых – по обращению граждан. Любой гражданин города Ижевска может обратиться в диспетчерскую службу службы благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78 с тем, что та или иная урна с конкретным адресом пришла в негодность и требуется замена, - пояснил специалист.

Опустошать урны от накопившегося мусора должны раз в сутки. За этим следит порядная организация, которая заключила муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог районов города Ижевска.

Напомним, что ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев анонсировал установку новых урн к Дню города.

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ИСТОЧНИК KP.RU