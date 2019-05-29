2019-05-29T16:06:36+03:00
Общество

100 новых урн установят в Ижевске ко Дню города

Урны начнут устанавливать уже 30 мая
Анастасия Захарова
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Фото: страница Олега БекмеметьеваФото: страница Олега Бекмеметьева
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В Ижевск привезли 100 новых урн. Их полностью установят ко Дню города. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

- Вы пишете про недостаток урн на улицах. Небезосновательно. Проблему решаем: 100 новых урн появятся в Ижевске до Дня города. Первые уже приехали, завтра начинаем установку, - сообщил глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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