100 новых урн установят в Ижевске ко Дню города

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-29T16:06:36+03:00

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В Ижевск привезли 100 новых урн. Их полностью установят ко Дню города. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

- Вы пишете про недостаток урн на улицах. Небезосновательно. Проблему решаем: 100 новых урн появятся в Ижевске до Дня города. Первые уже приехали, завтра начинаем установку, - сообщил глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU