СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-05T09:55:15+03:00

Однако вузы не вошли в топ-100

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Четыре вуза Удмуртии вошли в Национальный рейтинг университетов. Рейтинг каждый год составляет информационная группа «Интерфакс», данные предоставлены за 2018/19 учебный год.

Среди вузов Ижевска лучшим стал Удмуртский государственный университет он занял 139-140 место, далее Ижевский государственный технический университет – 155-160 места. Также в рейтинг вошел Глазовский государственный педагогический институт, он расположился на 262-266 местах. И Ижевская государственная медакадемия – 267-271 места.

Рейтинг был составлен по шести параметрам: бренд, образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; международное сотрудничество; инновации и технологическое предпринимательство. Оценка проводилась по результатам обработки данных анкет, заполненных администрациями вузов, доступных публичных данных, а также сведений из информационно-аналитических систем.

Первое место в списке занял Московский государственный университет им. Ломоносова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У ижевчанина изъяли машину и наложили арест на недвижимость. Сколько он задолжал.

- В Ижевске начали устанавливать новые урны. Есть раскладка по районам - где и сколько появится. А как вы думаете, где они нужны в первую очередь?

ИСТОЧНИК KP.RU