СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-05T10:41:14+03:00

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С 6 июня изменится расписание пригородного поезда сообщением Ижевск-Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество». Со станции Ижевск поезд будет отправляться в 17:00 (на 28 минут позже действующего расписания), далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования, прибытие поезда на станцию Нижнекамск в 21:21 (на 47 минут позже действующего расписания).

Изменения связаны с назначением пассажирского поезда сообщением Адлер-Ижевск.

В расписании указано местное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU