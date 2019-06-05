Изменится расписание пригородного поезда сообщением Ижевск-Нижнекамск
С 6 июня изменится расписание пригородного поезда сообщением Ижевск-Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество». Со станции Ижевск поезд будет отправляться в 17:00 (на 28 минут позже действующего расписания), далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования, прибытие поезда на станцию Нижнекамск в 21:21 (на 47 минут позже действующего расписания).
Изменения связаны с назначением пассажирского поезда сообщением Адлер-Ижевск.
В расписании указано местное время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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