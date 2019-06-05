Жара вернется в Ижевск к концу недели

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-05T15:51:50+03:00

До этого времени дождей не ожидается

Изменить размер текста: A A

Возможно лето вернется в Ижевск. По предварительным прогнозам, уже в это воскресенье, 9 июня, в столице Удмуртии будет до +28 градусов и ясно.

Прогнозировать погоду на следующую рабочую неделю сложно, но сервис «Яндекса» дает надежду на то, что температура будет в пределах +25…+29 градусов, при этом без дождей.

Конец рабочей недели, с 6 по 8 июня, ожидается комфортным - +20…+23 градуса и без осадков. Только ветер может немного потрепать – до 7 м/c.

Кстати, это идеальное время, чтобы начать заниматься спортом на улице. Специально для этого, мы подготовили большое расписание бесплатных занятий по танцам, йоге, карате, зумбе и многому другому, которые будут в парках Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске жители сами восстановили родник, который сломали вандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU