В Ижевске открывается лодочная станция

СЕГОДНЯ 06:44 2019-06-06T06:44:49+03:00

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В четверг, 6 июня, начинает свою работу лодочная станция, которая находится на набережной Ижевска, около бывшего здания Индустриального техникума. Как сообщается в официальной группе станции, открытие запланировано на 9.00.

Почти целый месяц прошёл, длительного и раздражительного ожидания. И вот вновь мы будем радовать наших клиентов, которые смогут красиво отдохнуть Ижевском пруду, - говорится в сообщении.

Напомним, что открытие пришлось перенести из-за приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. В нем ограничивались спуски на воду по причине нереста рыбы.

ЦЕНЫ НА ПРОКАТ:

Катамаран 2-х местный +1 ребенок до 4-х лет:

30 минут – 250 рублей;

60 минут – 400 рублей.

Катамаран 4-х местный:

30 минут – 300 рублей;

60 минут – 500 рублей.

Лодка (5 мест):

30 минут – 250 рублей;

60 минут – 400 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU