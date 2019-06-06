В Ижевске открывается лодочная станция
В четверг, 6 июня, начинает свою работу лодочная станция, которая находится на набережной Ижевска, около бывшего здания Индустриального техникума. Как сообщается в официальной группе станции, открытие запланировано на 9.00.
Почти целый месяц прошёл, длительного и раздражительного ожидания. И вот вновь мы будем радовать наших клиентов, которые смогут красиво отдохнуть Ижевском пруду, - говорится в сообщении.
Напомним, что открытие пришлось перенести из-за приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. В нем ограничивались спуски на воду по причине нереста рыбы.
ЦЕНЫ НА ПРОКАТ:
Катамаран 2-х местный +1 ребенок до 4-х лет:
30 минут – 250 рублей;
60 минут – 400 рублей.
Катамаран 4-х местный:
30 минут – 300 рублей;
60 минут – 500 рублей.
Лодка (5 мест):
30 минут – 250 рублей;
60 минут – 400 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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