По улицам Ижевска 6 июня проведут слонов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-06T10:34:34+03:00

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По улицам Ижевска проведут слонов, которых привезли на гастроли. Об этом рассказали организаторы.

- Увидеть животных можно будет с 12:00 до 13:00, их проведут от здания цирка вдоль улиц Красноармейская, Либкнехта, Пушкинской до трамвайных линий и обратно до Цирка, - поделились организаторы прогулки.

Как сообщает пресс-служба города, на обращение от администратора программы «Шоу слонов» о возможности проведения 6 июня рекламной акции на улицах Ижевска с участием животных, администрация предложила организатору воздержаться от выгуливания слонов в связи с повышенным пешеходным трафиком и большим количеством припаркованных машин в районе проведения акции.

Напомним, в августе прошлого года перед цирком купали слонов. У нас и фоторепортаж есть! Смотрим красивые снимки.

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- В Ижевске пройдут традиционные соревнования по триатлону. Когда и где они состоятся, читайте на сайте.

- Из-за реконструкции трубопровода в Ижевске перекроют одну из улиц.

Мойка слонов у цирка. Часть 1.

ИСТОЧНИК KP.RU