По улицам Ижевска 6 июня проведут слонов
По улицам Ижевска проведут слонов, которых привезли на гастроли. Об этом рассказали организаторы.
- Увидеть животных можно будет с 12:00 до 13:00, их проведут от здания цирка вдоль улиц Красноармейская, Либкнехта, Пушкинской до трамвайных линий и обратно до Цирка, - поделились организаторы прогулки.
Как сообщает пресс-служба города, на обращение от администратора программы «Шоу слонов» о возможности проведения 6 июня рекламной акции на улицах Ижевска с участием животных, администрация предложила организатору воздержаться от выгуливания слонов в связи с повышенным пешеходным трафиком и большим количеством припаркованных машин в районе проведения акции.
Напомним, в августе прошлого года перед цирком купали слонов. У нас и фоторепортаж есть! Смотрим красивые снимки.
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Мойка слонов у цирка. Часть 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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