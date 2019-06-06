Растет ли неопалимая купина в Удмуртии?

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-06T11:01:17+03:00

«Комсомолка» выяснила, так ли опасно это растение, как о нем пишут

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Недавно в соцсетях появились многочисленные сообщения о нахождении в Удмуртии растения под названием «неопалимая купина». Согласно размещенной информации, то цветок на территории республики теперь можно встретить достаточно часто, и для людей он представляет немного-немало смертельную опасность.

В справочниках научное название растения – ясенец кавказский, или белый. Это многолетник, цветущий очень красивыми цветами белого или розового цвета с пурпурными жилками. Во время цветения, которое приходится на июнь-июль, и созревания семян, растение действительно выделяет много эфирных масел, источая запах, напоминающий цитрусовый. Есть сведения, что от поднесенной спички облачко этих масел даже вспыхивает, оставляя сам цветок неповрежденным – отсюда и тривиальное название. Соприкосновение с живым растением во время цветения вызывает на коже ожог, который проявляется примерно через сутки.

Растет неопалимая купина в Европе и умеренных зонах Азии. В России встречается на Кавказе и в южной Сибири; предпочитает каменистые почвы. Удмуртия не входит в область произрастания цветка . Но откуда же тогда свидетельства в соцсетях?

Фото: ИГГС

Старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский предположил, что изначально речь шла о растениях, которые выращивались в саду. Оказывается, ясенец культивируется, как декоративное растение, а опасность, которую он представляет, авторами постов в соцсетях явно преувеличена.

- Я посоветовался с Николаем Науменко, нашим профессором ботаники, и он подтвердил, что выращивание данного растения не представляет сложностей в наших условиях, - пояснил Дмитрий Адаховский. - Но садоводы должны знать, что при жаркой погоде, за счет большого количества эфирных масел, возможен ожог. Не такой интенсивный, как от борщевика, конечно, но заметный. На счет того, насколько ясенец кавказский вероятен в одичании, пока никакой информации нет. В садах его выращивают точно, а вот в дикой природе как «беглец из культуры» - я не уверен, насколько он у нас может встречаться, особенно массово. Не всегда этот процесс происходит так просто.

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ясенец белый (купина неопалимая) горит.Внимание! Растение очень опасно при касании кожей. Вызывает химические ожоги 2-й и 3-й степени. Весьма распространено в Крыму и на Кавказе. При проведении подобных опытов в лесу, помните о пожарной безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU