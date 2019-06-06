2019-06-06T11:43:16+03:00
Общество

На переездах Ижевска будет проводиться ремонт

В связи с этим будут ограничивать движение
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

На ЖД переездах Ижевска будут проводить ремонтные работы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

В связи с этим ограничат движение по одной полосе поочередно:

- переезд 36 км (ул. Маяковского) 06 июня с 19:00 до 23:00,

- переезд 142 км (ул. Азина) 06 июня с 23:00 до 03:00 07 июня,

- переезд 39 км (ул. Володарского) 07 июня с 19:00 до 23:00,

- переезд 31 км (ул. Пойма) 07 июня с 23.00 до 03:00 08 июня.

Водителей просят быть внимательней.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- По соцсетям разошлась фотография цветка, который вызывает сильнейшие ожоги. "Комсомолка" выяснила, так ли опасно это растение, как о нем пишут.

- А вы видели живого слона? Сегодня у вас появится такая возможность! Слонов проведут по улицам Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На камеру подъезда в Ижевске попали молодые люди, которые украли магнитолу
В 2020 году в Удмуртии запустят программу поддержки молодых семей
Мошенник из Удмуртии издевался над своей соседкой
Мужчина проспорил и оказался голый на автомойке
Следж-хоккеисты из Удмуртии в составе сборной России выиграли Кубок континента
Водитель мотоцикла в Удмуртии погиб в ДТП
Растет ли неопалимая купина в Удмуртии?
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в Ижевске
По улицам Ижевска 6 июня проведут слонов
Соревнования по триатлону пройдут в Ижевске
5 причин посетить детскую акваторию здоровья КИТБУ в Ижевске
Из-за реконструкции теплосети в Ижевске перекроют одну из улиц
Дебошира из Удмуртии принудительно отправили в Иркутскую область
Стоит ли жителям Удмуртии бояться появления комплекса по переработке отходов первого и второго классов опасности
В Ижевске открывается лодочная станция
Фотографии ночной грозы в Ижевске, от которых захватывает дух
Власти просят жителей Ижевска с пониманием отнестись к отключениям горячей воды