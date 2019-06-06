На переездах Ижевска будет проводиться ремонт
На ЖД переездах Ижевска будут проводить ремонтные работы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
В связи с этим ограничат движение по одной полосе поочередно:
- переезд 36 км (ул. Маяковского) 06 июня с 19:00 до 23:00,
- переезд 142 км (ул. Азина) 06 июня с 23:00 до 03:00 07 июня,
- переезд 39 км (ул. Володарского) 07 июня с 19:00 до 23:00,
- переезд 31 км (ул. Пойма) 07 июня с 23.00 до 03:00 08 июня.
Водителей просят быть внимательней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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