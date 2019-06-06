Водитель мотоцикла в Удмуртии погиб в ДТП

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-06T11:59:06+03:00

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В Удмуртии 5 июня, в среду, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- В Воткинске 33-летний водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и перевернулся, - сообщает ведомство.

Фото: Типичный Ижевск

В результате полученных травм мужчина скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU