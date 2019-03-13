Новый автобус начал курсировать в Ижевске
В Ижевске, с 13 марта, по маршруту №40 начал курсировать новый автобус на газомоторном топливе. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
- Если хорошо себя зарекомендует, ИПОПАТ закупит целую партию. При принятии окончательного решения о приобретении таких автобусов перевозчик обещает учесть мнение пассажиров, - пояснил Олег Бекмеметьев.
Новый автобус решили пустить по маршруту №40 из-за того, что это направление самое загруженное и по нему больше всего обращений от населения.
Напомним, не так давно тестировали троллейбус с автономных ходом (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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