Новый автобус начал курсировать в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-13T10:40:57+03:00

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В Ижевске, с 13 марта, по маршруту №40 начал курсировать новый автобус на газомоторном топливе. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

- Если хорошо себя зарекомендует, ИПОПАТ закупит целую партию. При принятии окончательного решения о приобретении таких автобусов перевозчик обещает учесть мнение пассажиров, - пояснил Олег Бекмеметьев.

Новый автобус решили пустить по маршруту №40 из-за того, что это направление самое загруженное и по нему больше всего обращений от населения.

Напомним, не так давно тестировали троллейбус с автономных ходом (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU