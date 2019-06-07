Работникам предприятия в Ижевске задолжали зарплату в размере 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-07T08:03:14+03:00

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В Ижевске предприятие задолжало работникам зарплату в размере 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что за март текущего года работники не получили заработанное. После проверки прокурор внес руководителю предписание об устранении нарушений, - сообщает ведомство.

После вмешательства прокуратуры всю задолженность руководство предприятия выплатило. Также работники получили компенсацию за несвоевременную выплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU