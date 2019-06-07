Работникам предприятия в Ижевске задолжали зарплату в размере 12 млн рублей
В Ижевске предприятие задолжало работникам зарплату в размере 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что за март текущего года работники не получили заработанное. После проверки прокурор внес руководителю предписание об устранении нарушений, - сообщает ведомство.
После вмешательства прокуратуры всю задолженность руководство предприятия выплатило. Также работники получили компенсацию за несвоевременную выплату.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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