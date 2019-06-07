2019-06-07T11:08:52+03:00
Происшествия

14-летнего мальчика на велосипеде сбила машина в Ижевске

ДТП произошло 6 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 6 июня напротив дома №2 по улице Фруктовая водитель сбил двоих пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель машины «Опель Инсигния» при выезде с прилегающей территории, сбил 14-летнего велосипедиста и пешехода женщину 73 лет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчик и пенсионерка получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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