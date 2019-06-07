14-летнего мальчика на велосипеде сбила машина в Ижевске
В Ижевске 6 июня напротив дома №2 по улице Фруктовая водитель сбил двоих пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Водитель машины «Опель Инсигния» при выезде с прилегающей территории, сбил 14-летнего велосипедиста и пешехода женщину 73 лет, - сообщает ведомство.
В результате ДТП мальчик и пенсионерка получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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