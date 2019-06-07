2019-06-07T11:04:14+03:00
Общество

И.о. главврача ижевской больницы №2 прокомментировал ситуацию с привязанным пациентом

Следователи проводят проверку
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Следы от ремней. Фото: vk.com/izhevsk118Следы от ремней. Фото: vk.com/izhevsk118
Изменить размер текста:

В Ижевской больнице №2 привязали дедушку-пациента к кровати. Такое сообщение появилось в соцсетях, этим заинтересовались следователи и организовали проверку. Также внутренняя проверка была проведена в больнице. Пресс-служба Минздрава Удмуртии опубликовала комментарий исполняющего обязанности главврача больницы Александра Сорокина.

- Медпомощь пациенту оказывалась согласно утвержденного порядка и стандарта медицинской помощи. За время нахождения в больнице пациент получил необходимое лечение и выписан с улучшением. Действительно, в некоторых лечебных случаях, связанных с травмами головы, частичным параличом и т.п., метод физического стеснения пациента - мягкая фиксация к кровати - бывает необходим, так как пациент неосознанно может нанести вред своему здоровью, - цитирует слова Сорокина Минздрав Удмуртии.

Также по словам Александра Сорокина, на данный момент пациент выписан и находится на амбулаторно-поликлиническом наблюдении по месту жительства. В ходе лечения родственникам дано разъяснение о состоянии пациента, определены перспективы и прогнозы дальнейшего лечения. На момент выписки претензий со стороны близких родственников к медицинской организации по проведенному лечению не было.

Напомним, Жители рассказывают, что в одной из больниц Ижевска дедушку привязывали к кровати, чтобы не следить за ним. Инцидент прокомментировали следователи.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Два пляжа в Ижевске готовы к купальному сезону. Какие, читайте на сайте.

- Ко Дню города по улицам Ижевска начнут ездить еще два новеньких автобуса. На каких маршрутах они будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В выходные в Ижевск придет летнее тепло
Сколько стоит прокатиться на теплоходе в Ижевске?
Водитель такси из Ижевска обвиняется в избиении пассажира
14-летнего мальчика на велосипеде сбила машина в Ижевске
Ремонтные работы в одном из городов Удмуртии уже близятся к завершению
Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тыс. базовых станций
Два пляжа в Ижевске готовы к купальному сезону
Елизавета Туктамышева перевоплотилась в главного героя фильма «Алладин»
Требования дизайн-кода к точкам, которые находятся не в центре Ижевска, будут мягче
Работникам предприятия в Ижевске задолжали зарплату в размере 12 млн рублей
Имя Анатолия Мамонтова присвоили ансамблю «Италмас» в Удмуртии
Еще два новых автобуса появится на улицах Ижевска
Средние цены на бензин по Ижевску продолжают расти
В Удмуртии могут ввести скидку 50% на административные штрафы
Партитуру оперы классика удмуртской музыки признали уникальной
В Ижевске адвокат вымогал 10 миллионов рублей за успешное решение дел
Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут тестовую зону 5G в Москве
Мастер из Удмуртии делает из автозапчастей настоящие шедевры!
10 судебных заседаний и 24 тома уголовного дела: в Ижевске продолжается суд над инсценировщиками ДТП