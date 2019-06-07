И.о. главврача ижевской больницы №2 прокомментировал ситуацию с привязанным пациентом
В Ижевской больнице №2 привязали дедушку-пациента к кровати. Такое сообщение появилось в соцсетях, этим заинтересовались следователи и организовали проверку. Также внутренняя проверка была проведена в больнице. Пресс-служба Минздрава Удмуртии опубликовала комментарий исполняющего обязанности главврача больницы Александра Сорокина.
- Медпомощь пациенту оказывалась согласно утвержденного порядка и стандарта медицинской помощи. За время нахождения в больнице пациент получил необходимое лечение и выписан с улучшением. Действительно, в некоторых лечебных случаях, связанных с травмами головы, частичным параличом и т.п., метод физического стеснения пациента - мягкая фиксация к кровати - бывает необходим, так как пациент неосознанно может нанести вред своему здоровью, - цитирует слова Сорокина Минздрав Удмуртии.
Также по словам Александра Сорокина, на данный момент пациент выписан и находится на амбулаторно-поликлиническом наблюдении по месту жительства. В ходе лечения родственникам дано разъяснение о состоянии пациента, определены перспективы и прогнозы дальнейшего лечения. На момент выписки претензий со стороны близких родственников к медицинской организации по проведенному лечению не было.
Напомним, Жители рассказывают, что в одной из больниц Ижевска дедушку привязывали к кровати, чтобы не следить за ним. Инцидент прокомментировали следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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