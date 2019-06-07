2019-06-07T09:25:32+03:00
Общество

Два пляжа в Ижевске готовы к купальному сезону

Проверку проводили специалисты ГУ МЧС по Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Специалисты главного управления МЧС России по Удмуртии провели проверку двух пляжей в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Проверку провели на центральном пляже Ижевска и на пляже спорткомплекса. Инспекторов устроила организация массового отдыха у воды, оба пляжа успешно прошли проверку. На 6 июня 2019 года они официально допущены к эксплуатации, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Основными критериями готовности пляжа являются: организованный спасательный пост, наличие акта о проведении водолазного обследования, оформленные стенды безопасности, готовность и исправность средств спасения, наличие водного ограждения.

Напомним, на ижевском пляже уже заметили купающихся!

Что касается погоды, то скорее всего, купаться можно будет идти уже на следующей неделе. Прогноз погоды на сайте.

КСТАТИ

В прошлом году пляж открыли примерно в это же время (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ко Дню города по улицам Ижевска начнут ездить еще два новеньких автобуса. На каких маршрутах они будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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