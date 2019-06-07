Сколько стоит прокатиться на теплоходе в Ижевске?

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-07T12:05:04+03:00

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В Ижевске 8 июня состоится открытие сезона навигации теплоходов. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».

- До 15 июня теплоходы будут выполнять только развлекательно-экскурсионные рейсы по акватории пруда без остановок на Воложке. Это связано с вступлением в силу приказа о новых тарифах, - сообщает пресс-служба.

Стоимость билета на развлекательно-экскурсионный маршрут – 300 рублей. Дети от 7 до 14 лет – 150 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно. 8 июня с 10:30 начнется праздничная программа, а теплоходы отправятся в 11:00, 13:00, 15:00 жителей ждет экскурсия на теплоходе, там расскажут об интересных фактах по истории города, и в 18:00.

С 15 июня теплоходы будут ходить по маршруту пристань «Ижевск» – Причал Воскресенского – Соловьевские дачи – Воложка. Обратно – с остановкой по требованию на Причале Воскресенского. Стоимость билета по маршруту «Пристань «Ижевск» – Воложка» – 130 рублей (в оба конца – 260 рублей соответственно).

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Ижевск. Теплоход идёт к причалу у Лицея 29. Набережная пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU