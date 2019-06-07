В выходные в Ижевск придет летнее тепло
Выходные в Ижевске обещают быть по-летнему теплыми. Средняя температура составит +25 градусов, осадков не ожидается.
По информации сервиса Яндекс погода, в субботу, 8 июня, температура днем +19…+21 градус, ночью +9…+12 градусов, солнечно.
9 июня, в воскресенье, температура днем +24…+26 градусов, ночью +14…+16 градусов, весь день солнечно.
10 июня, в понедельник, температура днем +28…+29 градусов, ночью +17…+19 градусов, малооблачно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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