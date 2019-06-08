Численность населения Удмуртии продолжает уменьшаться

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-08T08:32:13+03:00

За четыре месяца 2019 года жителей стало меньше на 2465 человек

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В Удмуртии продолжает уменьшаться численность населения. Такие данные приводит Удмуртстат.

Специалисты сообщают, что за четыре месяца 2019 года убыль населения составила 2465 человек (за тот же период 2018 года убыль составила 2090 человек). На 1 января 2019 года численность населения республики составляла 1507,4 тысяч человек, в том числе 994,4 тысяч человек городские жители, 513 тысяч сельские жители.

Также за четыре месяца 2019 года родилось 4813 детей (на 694 ребенка меньше, чем в 2018 году), умерло 6080 человек (по сравнению с прошлым годом на 243 человек меньше).

За тот же период 2019 года было зарегистрировано 1896 браков (в 2018 больше на 151 брак). При этом число разводов увеличилось на 53 – в 2019 году 1752 развода.

С начала 2019 года из Удмуртии уехало 4055 человек, а прибило всего 2857 человек. Миграционная убыль составила 1198 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU