2019-06-08T08:32:13+03:00
Общество

Численность населения Удмуртии продолжает уменьшаться

За четыре месяца 2019 года жителей стало меньше на 2465 человек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии продолжает уменьшаться численность населения. Такие данные приводит Удмуртстат.

Специалисты сообщают, что за четыре месяца 2019 года убыль населения составила 2465 человек (за тот же период 2018 года убыль составила 2090 человек). На 1 января 2019 года численность населения республики составляла 1507,4 тысяч человек, в том числе 994,4 тысяч человек городские жители, 513 тысяч сельские жители.

Также за четыре месяца 2019 года родилось 4813 детей (на 694 ребенка меньше, чем в 2018 году), умерло 6080 человек (по сравнению с прошлым годом на 243 человек меньше).

За тот же период 2019 года было зарегистрировано 1896 браков (в 2018 больше на 151 брак). При этом число разводов увеличилось на 53 – в 2019 году 1752 развода.

С начала 2019 года из Удмуртии уехало 4055 человек, а прибило всего 2857 человек. Миграционная убыль составила 1198 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Клещи продолжают атаковать жителей Удмуртии.

- Мужчина, напавший на девочку в лесополосе Ижевска, задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спортсменка из Удмуртии завоевала серебро на Кубке России по стрельбе
В 2019 году в Ижевске установят четыре новых светофора
Двое жителей Удмуртии незаконно охотились на лосей
От укусов клещей в Ижевске пострадало более 5 тысяч человек
Полиция задержала в Ижевске мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком
В Ижевске задержали молодого человека, собиравшегося сбывать наркотики
Прокуратура Удмуртии проверяет информацию о закрытии детского дома в Сарапуле
«Тебе, Россия, посвящается!»: «Большой хоровой собор» пройдет в Ижевске
Как ижевчанам выиграть билеты на Главное приключение года – НАШЕСТВИЕ?
Глава Ижевска прокомментировал создание пешеходной зоны на набережной пруда
Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовила в эфире японского телешоу
Мужчине из Удмуртии, который предлагал взятку сотруднику ГИБДД, грозит штраф до 1,5 млн рублей