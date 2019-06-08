В 2019 году в Ижевске установят четыре новых светофора

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-08T09:28:06+03:00

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В Ижевске 7 июня активисты общероссийского народного фронта проверили безопасность пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Общественники отметили, что власти недостаточно работают в направлении обеспечения безопасности дорожного движения. Замечания касалось пешеходных переходов.

- Например, нерегулируемый переход на улице Пушкинская около ТЦ «Медведь. На дороге 4 полосы. И по всем стандартам на дорогах, где 4 полосы и больше, должен быть светофор с вызывной кнопкой, потому, что здесь интенсивность как раз подходит под эти требования, - отметил эксперт.

Главный инженер «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов отметил, что в Управлении благоустройства и транспорта сформирован перечень таких небезопасных переходов. На техническом совете управления ежегодно обсуждаются эти списки и отбираются объекты, на которых будут установлены светофоры. Критериями отбора объектов является наличие поблизости школ, больниц, детских садов, информация ГИБДД о ДТП на данных участках и обращения жителей и общественных организаций.

Так, в 2019 году, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет установлено четыре новых светофора на улицах:

- На перекрестке улиц Дзержинского и 9 января

- На ул. Дзержинского вблизи д. № 9

- На перекрестке Металлистов и 9 Подлесной

- На ул. Первомайская вблизи д. № 58а.

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ИСТОЧНИК KP.RU