Спортсменка из Удмуртии завоевала серебро на Кубке России по стрельбе
Спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова завоевала серебро на Кубке России по стрельбе из малокалиберного оружия на призы Президента Стрелкового Союза России. Об этом сообщает портал sportur.ru.
Соревнования проходили в Московской области, в первый день разыграли комплект медалей в олимпийской дисциплине «пневматическая винтовка, 10 м, женщины».
Юлия Каримова выиграла в квалификации, но в финале уступила другой ижевчанке, которая выступает за Архангельскую область Дарье Вдовиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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