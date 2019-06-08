2019-06-08T10:34:00+03:00
Спорт

Спортсменка из Удмуртии завоевала серебро на Кубке России по стрельбе

Турнир проходил в Московской области
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
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Спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова завоевала серебро на Кубке России по стрельбе из малокалиберного оружия на призы Президента Стрелкового Союза России. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Соревнования проходили в Московской области, в первый день разыграли комплект медалей в олимпийской дисциплине «пневматическая винтовка, 10 м, женщины».

Юлия Каримова выиграла в квалификации, но в финале уступила другой ижевчанке, которая выступает за Архангельскую область Дарье Вдовиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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