В День города ижевчан поздравят знаменитые артисты из Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-08T11:37:11+03:00

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В День города на набережной Ижевска выступят «Удмуртские звезды». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Концерт на набережной начнется в 18:30, ижевчан поздравят артисты студии «Выше радуги» детской школы искусств №2. В 20:00 на сцене появятся артисты, которые стали знаменитыми не только в Удмуртии, но и по всей стране.

- Марк Юсим, певец, композитор, саунд-продюсер. Лауреат международного конкурса «Новая волна» в Юрмале, участник телепроекта «Голос», победитель фестиваля «Усадьба Джаз». Выпускник студии «Радуга успеха» (Глазов).

- Светлана Сыропятова, певица, участница телепроекта «Голос» на «Первом канале». Солистка театра «Градский холл», педагог в школе музыки MEZZO. Выпускница студии «Выше радуги».

- Алина Чувашова, певица, участница команды Пелагеи телепроекта «Голос» на «Первом канале». Выпускница студии «Выше радуги».

- Дмитрий Пермяков, певец, музыкант, автор-исполнитель. Участник телепроекта «Голос» на «Первом канале». Его появление в шоу «Песни на ТНТ» стало музыкальной сенсацией сезона 2019

- Сандухт Матевосян, певица, участница шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале РОССИЯ 1 Участвовала в телепроектах «X-фактор» и «Танцы со звездами».

Специальным гостем станет Кристина Орбакайте, она начнет свое выступление в 20:45. Концертная программа завершится в 22:00 праздничным салютом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Две ижевчанки боролись за золотую медаль на соревнованиях по стрельбе. Кто из них выиграл.

- Численность населения Удмуртии стремительно уменьшается.

Дмитрий Пермяков "Поговори со мною, мама" - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 4.Подпишись! http://www.youtube.com/Voice1tv Сайт проекта http://www.1tv.ru/voice/ ВКонтакте https://vk.com/voice1tv Facebook https://www.facebook.com/voice1tv Instagram http://instagram.com/voice1tv Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/voice1tv

ИСТОЧНИК KP.RU