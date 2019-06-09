2019-06-09T10:18:08+03:00
Общество

Проезд по Камскому мосту в Удмуртии опять подорожает

Грандиозный проект продолжает приносить убытки
Эльмира Миргалимова
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Архив редакцииАрхив редакцииФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Проезд по Камскому мосту в скором времени подорожает. Об этом сообщает ГТРК "Удмуртия".

Такие изменения дорого обходятся как людям, так и самому региону. Сейчас, из-за стоимости проезда, по Камскому мосту проезжает тысяча машин в сутки. Хотя планировалось - четыре тысячи. Еще одной причиной низкого трафика на дорогах может служит не только цена, но и качество. Сейчас, чтобы водителям доехать то платежного пункта - надо преодолеть дорогу с гравием со стороны Республики Башкирии. Представители кампании, занимающиеся перевозками по Камскому мосту пытаются изменить ситуацию к лучшему. Уже начались ремонтные работы на аварийных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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