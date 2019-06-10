2019-06-10T06:35:10+03:00
Общество

По улицам Ижевска бегает лось

Не так давно лось напугал пациентов в кардиологии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Ижевске по улицам бегает лось. Об этом сообщил слушатель радио «Адам» Александр.

- Животное бежит на перекрестке К. Либкнехта и Карла Маркса, - сообщил слушатель.

Напомним, на территории Ижевской больницы бегал лось! У нас и видео есть.

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По улицам Ижевска бегает лось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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