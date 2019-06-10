СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-10T06:35:10+03:00

Не так давно лось напугал пациентов в кардиологии

Изменить размер текста: A A

В Ижевске по улицам бегает лось. Об этом сообщил слушатель радио «Адам» Александр.

- Животное бежит на перекрестке К. Либкнехта и Карла Маркса, - сообщил слушатель.

Напомним, на территории Ижевской больницы бегал лось! У нас и видео есть.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Чем порадует погода на этой неделе ижевчан? (подробнее)

- Кто еще выступит на концерте, посвященном Дню городу?

- Елизавета Туктамышева любит злить своих хейтеров. На этот раз она пошутила о новом варианте номера со стриптизом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/713841" frameborder="0"></iframe> По улицам Ижевска бегает лось.

ИСТОЧНИК KP.RU