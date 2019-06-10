По улицам Ижевска бегает лось
Не так давно лось напугал пациентов в кардиологии
Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:
В Ижевске по улицам бегает лось. Об этом сообщил слушатель радио «Адам» Александр.
- Животное бежит на перекрестке К. Либкнехта и Карла Маркса, - сообщил слушатель.
Напомним, на территории Ижевской больницы бегал лось! У нас и видео есть.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Чем порадует погода на этой неделе ижевчан? (подробнее)
- Кто еще выступит на концерте, посвященном Дню городу?
- Елизавета Туктамышева любит злить своих хейтеров. На этот раз она пошутила о новом варианте номера со стриптизом.
По улицам Ижевска бегает лось.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»