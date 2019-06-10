2019-06-10T09:05:01+03:00
Общество

В Ижевске разыскивают пенсионерку

Женщина плохо видит
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивается Баторгина Зинаида 84 лет. Она уехала 8 июня в 12:00 на Южное кладбище. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Регион 18".

Приметы: рост 155, плотного телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Часть зубов отсутствует, плохое зрение.

Была одета в бело-голубую панаму, темно-малиновую длинную ветровку, темное платье ниже колена. При себе имела лопату.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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