В Ижевске разыскивают пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-10T09:05:01+03:00

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В Ижевске разыскивается Баторгина Зинаида 84 лет. Она уехала 8 июня в 12:00 на Южное кладбище. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Регион 18".

Приметы: рост 155, плотного телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Часть зубов отсутствует, плохое зрение.

Была одета в бело-голубую панаму, темно-малиновую длинную ветровку, темное платье ниже колена. При себе имела лопату.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU