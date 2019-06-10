2019-06-10T10:57:25+03:00
Происшествия

Заяц стал виновником ДТП на трассе Удмуртии

ДТП произошло 7 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии перевернулась машина на 15 км автодороги «Игра – Глазов – Андрешур» Балезинского района. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель машины «Рено Логан» 34-летняя женщина из-за выбежавшего на дорогу зайца съехала с дороги и перевернулась, - сообщает ведомство.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир – 12-летний мальчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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