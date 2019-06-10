Заяц стал виновником ДТП на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-10T10:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии перевернулась машина на 15 км автодороги «Игра – Глазов – Андрешур» Балезинского района. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель машины «Рено Логан» 34-летняя женщина из-за выбежавшего на дорогу зайца съехала с дороги и перевернулась, - сообщает ведомство.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир – 12-летний мальчик.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И вновь отключение горячей воды. Какому району готовиться мыться в тазиках?

- Что-то особенно-манящее есть для лосей в Ижевске. Жители вновь заметили животного на улицах города. Не верите? Смотрите сами.

ИСТОЧНИК KP.RU