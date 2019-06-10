Заяц стал виновником ДТП на трассе Удмуртии
В Удмуртии перевернулась машина на 15 км автодороги «Игра – Глазов – Андрешур» Балезинского района. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Водитель машины «Рено Логан» 34-летняя женщина из-за выбежавшего на дорогу зайца съехала с дороги и перевернулась, - сообщает ведомство.
В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир – 12-летний мальчик.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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