2019-06-10T09:46:38+03:00
Общество

Какие дома в Ижевске останутся без горячей воды 10 июня?

Стартовал 11 этап испытаний: с 10 по 23 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 10 июня стартовал 11 этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

В связи с этим без горячей воды до 23 июня останутся дома по адресам:

- ул. 10 лет Октября 32а;

- ул. Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 25, 25а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с;

- ул. Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36.

Жителей просят быть внимательными и избегать нахождения рядом с тепловыми камерами, потому как могут образоваться промоины и провалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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