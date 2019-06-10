Какие дома в Ижевске останутся без горячей воды 10 июня?

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-10T09:46:38+03:00

Стартовал 11 этап испытаний: с 10 по 23 июня

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В Ижевске 10 июня стартовал 11 этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

В связи с этим без горячей воды до 23 июня останутся дома по адресам:

- ул. 10 лет Октября 32а;

- ул. Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 25, 25а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с;

- ул. Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36.

Жителей просят быть внимательными и избегать нахождения рядом с тепловыми камерами, потому как могут образоваться промоины и провалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU