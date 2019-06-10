«Они пытаются изведать новую территорию»: Минприроды о бегающих в Ижевске лосях

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-10T16:22:58+03:00

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В Ижевске 10 июня местные жители заметили бегающего лося на перекрестке улиц Карла Маркса и Карла Либкнехта. Позже в соцсетях появилось сообщение о том, что видели маленького лосенка в районе улицы Воровского.

В пресс-службе Минприроды Удмуртии сообщили, что первопричина появления в городе лосей не какое-то обострение, а обычная любопытность. Маленькие лоси очень любопытные, и они тянутся разведать новую территорию. А обострение у них обычно бывает осенью.

- По поводу того, опасен ли лось бегающий по городу, да нет, не опасен. Вот если бы он был взрослый, тогда да. А тут бегают молодые, маленькие и еще днем. Они боятся людей. Но вот если ночью встретятся тогда опасно для машин, и соответственно для животного. Ближе к вечеру специалисты поедут их ловить, потому что говорят, что их видели в районе набережной, практически в центр забрались!, - рассказали в пресс-службе Минпророды региона.

Напомним, в последнее время набеги лосей стали обычным явлением в городе. Например, не так давно лось напугал пациентов кардиологии на улице Ленина, он бегал по территории больницы, но поймать его не удалось.

ВАЖНО:

При обнаружении диких животных, например, лисы, волка, медведя, лося исключить контакт, не делать резких движений и не подавать громких звуков. В случае если животное нападает желательно укрыться.

В случае с дикими животными необходимо позвонить в полицию, потому они могут применять табельное оружие. В случае любого обнаружения необходимо звонить в единый пункт диспетчерского управления Минприроды Удмуртии, 74-34-41.

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- В 2017 году были такие же набеги лосей на город (подробнее).

- Точно такая же ситуация была годом ранее, в мае 2016 года (продолжение).

Лось бегает по улице Воровского в Ижевске .

ИСТОЧНИК KP.RU