Разрушающая гроза прошла в Удмуртии
В Воткинске, 10 июня, около 15:30 прошла гроза с сильными порывами ветра. Об этом сообщает портал votkinsk_ru.
Фото: vk.com/votkinsk_ru
- Из-за сильного ветра у пятиэтажки на улице Садовникова, 7 снесло крышу. Во время стихии в единую диспетчерскую службу поступило множество звонков. Жители Воткинска жаловались на падения деревьев. Жители районов Заречный, Конанка и улицы Комсомольская и Свердлова остались без электричества, - сообщает портал.
На данный момент на месте происшествия находится глава города. Работники электрических сетей устраняют последствия стихии.
Фото: vk.com/dp_vtk
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Сильная гроза в Воткинске .
ИСТОЧНИК KP.RU
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