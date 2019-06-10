Разрушающая гроза прошла в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-10T16:58:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воткинске, 10 июня, около 15:30 прошла гроза с сильными порывами ветра. Об этом сообщает портал votkinsk_ru.

Фото: vk.com/votkinsk_ru

- Из-за сильного ветра у пятиэтажки на улице Садовникова, 7 снесло крышу. Во время стихии в единую диспетчерскую службу поступило множество звонков. Жители Воткинска жаловались на падения деревьев. Жители районов Заречный, Конанка и улицы Комсомольская и Свердлова остались без электричества, - сообщает портал.

На данный момент на месте происшествия находится глава города. Работники электрических сетей устраняют последствия стихии.

Фото: vk.com/dp_vtk

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Внимание! В ближайшие сутки ожидается гроза с сильным ветром: https://www.izh.kp.ru/online/news/3502866/

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Они пытаются изведать новую территорию»: "Комсомолка" пообщалась с экспертом по поводу набегов лосей на город.

- На фоне сумасшедшей популярности сериала "Игра Престолов" ижевчанин воссоздал настоящего дракона Дайнерис! И не остановился на этом.

Сильная гроза в Воткинске .

ИСТОЧНИК KP.RU