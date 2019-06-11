Двое детей в Удмуртии попали под колеса машины из-за ошибки водителя
В Удмуртии двое детей попали под колеса машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Водитель «Шевроле Нива» не поставил машину на «ручник», в результате чего машина скатилась и наехала на двоих детей - четырехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика, - сообщает ведомство.
В результате ДТП дети получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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