2019-06-11T11:05:19+03:00
Происшествия

Двое детей в Удмуртии попали под колеса машины из-за ошибки водителя

ДТП произошло 9 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии двое детей попали под колеса машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель «Шевроле Нива» не поставил машину на «ручник», в результате чего машина скатилась и наехала на двоих детей - четырехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика, - сообщает ведомство.

В результате ДТП дети получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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