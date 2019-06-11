«Не позднее 10 дней крышу восстановят»: в Воткинске устраняют последствия грозы

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-11T11:07:40+03:00

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10 июня в Воткинске прошла сильная гроза с ветром и градом. Последствия стихии - с пятиэтажки сорвало кровлю. На месте происшествия побывал министр строительства ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

- Побывал на месте происшествия. Вместе с главой Воткинска Алексеем Заметаевым, представителем МЧС, представителями городских служб и специалистами жилищной инспекции обсудили ситуацию и поставили задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. Ситуацию усугубило то, что крыша скатная. Металлическая кровля ветром снесена с обеих сторон. Пострадала стропильная система. К слову, управляющая компания незамедлительно приступила к восстановительным работам. Думаю, что не позднее, чем через 10 дней крыша дома будет восстановлена, - написал Дмитрий Сурнин на своей странице в соцсети.

Также по словам министра, будет проведена проверка управляющей компании на предмет соблюдения требований содержания кровли.

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ИСТОЧНИК KP.RU