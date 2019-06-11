12 июня в Ижевске пройдет традиционный велопарад

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-11T09:53:32+03:00

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В Ижевске 12 июня пройдет традиционный велопарад (6+). Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Старт состоится в 16:00, колонна пройдет по маршруту: ул. Удмуртская – ул. Лихвинцева, ул. Коммунаров – ул. Кирова – ул. Песочная – проезд вдоль СК «Купол», финиш у фан-зоны в парке им. Кирова.

Сбор участников в Сети Парке (парковка у первого корпуса УдГУ) с 14:00 до 15:40. В это время можно будет зарегистрироваться и получить билет, по которому разыграют ценные призы.

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Влеопробег в Ижевске 2 мая .

ИСТОЧНИК KP.RU