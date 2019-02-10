2019-02-10T10:08:53+03:00
Спорт

Более 200 спортсменов стали участниками зимнего велопарада в Ижевске

Участники проехали четыре километра по запланированному маршруту [видео]
Наталья Сорокина
Поделиться:
Фото: izh.ruФото: izh.ru
Изменить размер текста:

Более 200 человек приняли участие в четвертом зимнем велопараде, который прошел в Ижевске 9 февраля. Спортсмены преодолели четыре километра по маршруту: Администрация Ижевска - улица Пушкинская - улица Кирова - Парк им. С.М. Кирова. Финишировали участники у монумента «Карающий меч», где их ждал горячий чай и спортивно-развлекательная программа.

Как сообщает пресс-служба Администрации Ижевска, велопарад прошел по инициативе городского велосообщества. Чтобы стать участником, необходимо было иметь велосипед.

К другим новостям:

- У пригородных поездов в Удмуртии вводятся новые остановки (подробнее)

- Благоустройство лесопосадки на улице Оружейника Драгунова обсудили в Ижевске (подробнее)

- Средняя стоимость на вторичное жилье в Удмуртии за год увеличилась на 2,1%. Цена за квадратный метр – 38 712 рублей (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Четвертый зимний велопарад в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии пожилую женщину спасли из заснеженного дачного дома
Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве на более полумиллиона рублей
Спортивный комплекс с 25-метровым бассейном открыли в Удмуртии
Главного следователя Удмуртии перевели работать в Рязанскую область
В рамках Года здоровья в Удмуртии прошла традиционная лыжная гонка «Лыжня России»
В Ижевске проходит фестиваль "Всемирный день пельменя"
Известный продюсер высказал свое предположение о том, что могло случиться с Децлом в клубе Ижевска
Поставку флаконов для парфюмерии компании Avon может начать завод Удмуртии
Александр Поварницын из Удмуртии в составе сборной России по биатлону завоевал бронзу
Рыбак из Удмуртии уснул на морозе
Ижевчанка хотела продать арендованную квартиру
Новый спортивный комплекс откроется в Удмуртии
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Удмуртии
У пригородных поездов в Удмуртии вводятся новые остановки
Какое количество реагентов используют на дорогах Ижевска?