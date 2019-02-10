Более 200 спортсменов стали участниками зимнего велопарада в Ижевске
Более 200 человек приняли участие в четвертом зимнем велопараде, который прошел в Ижевске 9 февраля. Спортсмены преодолели четыре километра по маршруту: Администрация Ижевска - улица Пушкинская - улица Кирова - Парк им. С.М. Кирова. Финишировали участники у монумента «Карающий меч», где их ждал горячий чай и спортивно-развлекательная программа.
Как сообщает пресс-служба Администрации Ижевска, велопарад прошел по инициативе городского велосообщества. Чтобы стать участником, необходимо было иметь велосипед.
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Четвертый зимний велопарад в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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