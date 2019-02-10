Более 200 спортсменов стали участниками зимнего велопарада в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-10T10:08:53+03:00

Участники проехали четыре километра по запланированному маршруту [видео]

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Более 200 человек приняли участие в четвертом зимнем велопараде, который прошел в Ижевске 9 февраля. Спортсмены преодолели четыре километра по маршруту: Администрация Ижевска - улица Пушкинская - улица Кирова - Парк им. С.М. Кирова. Финишировали участники у монумента «Карающий меч», где их ждал горячий чай и спортивно-развлекательная программа.

Как сообщает пресс-служба Администрации Ижевска, велопарад прошел по инициативе городского велосообщества. Чтобы стать участником, необходимо было иметь велосипед.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/690990" frameborder="0"></iframe> Четвертый зимний велопарад в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU