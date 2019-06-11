В 2020 году вырастет минимальная плата на капремонт в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-11T10:58:49+03:00

Размер взноса не пересматривался с 2015 года

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В Удмуртии в 2020 году вырастет минимальная плата на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства республики.

- Это вынужденная мера. За весь период действия новой системы капитального ремонта, с 2015 года, размер взноса в регионе не пересматривался ни разу. Повышение в 2020 году – первое за пять лет. При этом, стоимость строительных материалов, услуг и работ по капитальному ремонту значительно возросла, - пояснил министр строительства Дмитрий Сурнин.

Для домов с лифтом взнос вырастет с 7 руб. 30 коп. до 8 руб. 70 коп. Для домов без лифта с 6 руб. 70 коп – до 8 руб.

Также по словам министра, было просчитано с «Удмуртским региональным центром ценообразования в строительстве» экономически-обоснованную величину взноса на 2020 год.

Так, для домов с лифтом она составила – 11 руб. 60 коп., без лифта – 10 руб. 70 коп. Понимая, что такое увеличение станет непосильным для жителей Удмуртии, принято решение изменить размер взноса по минимуму. На 1 руб. 40 коп. для домов с лифтом и на 1 руб. 30 коп. для домов без лифта.

Получается, что разница в прогнозируемой сумме сбора между 2019 и 2020 годами – 324 млн рублей. На эти деньги планируется сделать ремонт дополнительно 197 крыш или заменить на новые 166 лифтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU